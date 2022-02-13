«الكهرباء»: بدء تحديث محطة 30 كيلو فولت «حقن» مصراتة الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء أعمال تحديث وتطوير محطة 30 كيلو فولت (حقن) مصراتة الغازية بمنطقة كرزاز.

ولفتت الشركة في بيان إلى أن أعمال التحديث والتطوير، تجرى من خلال فك المحطة القائمة المتهالكة من نوع «وستينغ هاوس»، التي جرى تركيبها رفقة محطة التوليد الغازية بمنطقة كرزاز في سبعينات القرن الماضي، ومن ثم تركيب محطة 30/11 كيلو فولت (حقن) حديثة من نوع «سيمنس».

وأوضحت الشركة أن المشروع يرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة المحطة وما جاورها على شبكتي 30 كيلوفولت، و11 كيلوفولت، فضلًا عن نقل الطاقة المنتجة من محطة التوليد الغازية إلى مراكز الأحمال عن طريق شبكة 30 كيلو فولت عبر النواقل الأرضية والهوائية بقدرة تصل إلى 30 ميغاوات، دون الحاجة إلى رفعها إلى جهد النقل 220 كيلوفولت.

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وتابعت الشركة أن المشروع سيرفع الطاقة المتولدة من جهد 30 كيلو فولت، إلى جهد 220 كيلوفولت، في حالة الحاجة إليها عن طريق محول رفع جهد 220/30 كيلوفولت، يربط بالمحطة.

ولفت البيان إلى أن المحطة ستربط بخاصية «BLACK -START»، وهي قيامها بتشغيل المحطات البخارية والغازية الأخرى في حالة الإظلام التام

تحديث محطة 30 كيلو فولت «حقن» مصراتة الغازية, (الشركة العامة للكهرباء)

تحديث محطة 30 كيلو فولت «حقن» مصراتة الغازية, (الشركة العامة للكهرباء)