تسجيل 3648 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3648 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 125 حالة حرجة، و12 وفاة، و5409 حالات شفاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته تسلمت 12 ألفًا و714 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 9 آلاف و66 حالة، فيما تأكدت إصابة 3 آلاف و648 حالة بنسبة حالات موجبة 28.7%.

وبحسب البيان توزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بـ8 حالات، والمنطقة الشرقية بـ4 حالات، فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بالفيروس أمس.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 470 ألفًا و314 حالة، منها 45 ألفًا و910 حالات نشطة، وتعافي 418 ألفًا و279 حالة، فيما سجلت 6 آلاف و125 حالة وفاة.