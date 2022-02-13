Atwasat

الأرصاد: رياح متغيرة وبحر هادئ على الساحل بين رأس أجدير وسرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 10:16 صباحا
الأرصاد: رياح متغيرة وبحر هادئ على الساحل بين رأس أجدير وسرت
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياح متغيرة على الساحل بين رأس أجدير وسرت، ويكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي.

كما توقع المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأحد، أن يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
البحر هادئ الى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب.
رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت

المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في المحيط الهادئ
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف

البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
ليبيا الحلقة الأضعف

ليبيا الحلقة الأضعف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يفتتح مركز علاج التوحد في طرابلس بعد نقل تبعيته لـ«الشؤون الاجتماعية»
الدبيبة يفتتح مركز علاج التوحد في طرابلس بعد نقل تبعيته لـ«الشؤون...
«الخارجية» توصي الليبيين بمغادرة أوكرانيا حال «الخطر على سلامتهم»
«الخارجية» توصي الليبيين بمغادرة أوكرانيا حال «الخطر على سلامتهم»
البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة الجديدة
البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة الجديدة
جريدة روسية: تعهد باشاغا بعدم الترشح للرئاسة «ضمانة» لعقيلة صالح
جريدة روسية: تعهد باشاغا بعدم الترشح للرئاسة «ضمانة» لعقيلة صالح
الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا
الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
الأرصاد: رياح متغيرة وبحر هادئ على الساحل بين رأس أجدير وسرت
الأرصاد: رياح متغيرة وبحر هادئ على الساحل بين رأس أجدير وسرت...
الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا وارتفاع طفيف في ......
المريمي: «لا نؤيد أي مواجهات عسكرية أو مسلحة» نتيجة تغيير الحكومة
المريمي: «لا نؤيد أي مواجهات عسكرية أو مسلحة» نتيجة تغيير ......
الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا
الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا...
جريدة روسية: تعهد باشاغا بعدم الترشح للرئاسة «ضمانة» لعقيلة صالح
جريدة روسية: تعهد باشاغا بعدم الترشح للرئاسة «ضمانة» لعقيلة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط