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الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 09:47 صباحا
الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
طقس مشمس. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة نسبيا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة بداية من يوم الغد على المناطق الغربية.

ورجح المركز خلال نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم الأحد، أن تتراوح درجات الحرارة بين 13 و25 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يوم الغد على بعض المناطق، مع احتمال أن تكون ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد علي المنطقة من (الخمس إلى مصراتة).
الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع تكّون ضباب إثناء الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة، يوم الغد، ما يتسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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