المريمي: «لا نؤيد أي مواجهات عسكرية أو مسلحة» نتيجة تغيير الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن تغيير الحكومة شأن سياسي بحت، مع اختلاف وجهات النظر لجميع السياسيين في البلاد، لكن في النهاية «لا نؤيد أي مواجهات عسكرية أو مسلحة»، نتيجة تغيير الحكومة.

وتابع المريمي، خلال تصريح إلى قناة الوسط»، أن مجلس النواب لم يقدم على تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وتعيين فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، إلا بعد تشكيل لجنة خريطة الطريق التي تواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، ومنها حكومة الوحدة الوطنية نفسها، والمجلس الرئاسي وعدد من القادة السياسيين والاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، «والتي وصلت إلى ضرورة وجود مسار لتغيير السلطة التنفيذية بإرادة ليبية»، وفق قوله.

وحول رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة، قال المريمي، إن اتفاق جنيف نص على منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب، وبالتالي يحق للأخير وفق الاتفاق والدستور، سحب الثقة وإسقاط الحكومة، مضيفا أن لجنة الحوار أسست لتقريب وجهات النظر، وفق قوله.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يحق له سحب الثقة من الحكومة وفق اتفاق جنيف، لكن الحق الأصيل أيضا يرجع لمجلس النواب في سحب الثقة، وهو ما حدث بالفعل.

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كلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق. وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

في المقابل، قال الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» الليبية الماضية.

وشهد ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، تظاهرة احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى إسقاط البرلمان، ونددوا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس خلال جلسته أمس الخميس.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان قادة وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة رفضهم قرار مجلس النواب «تشكيل حكومة موازية» لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبين بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس، التي تفضي إلى انتخابات لطالما انتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة.