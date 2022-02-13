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الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 01:46 صباحا
الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا
من لقاء الحويج في القاهرة مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 12 فبراير 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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أطلع وزير وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، السبت، على خطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الهادفة لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدي الني، بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا بالمجلس، ومناقشة أوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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وخلال اللقاء، حث الحويج مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، ووضع استراتيجية عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية.

وأكد أن ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في المجالات كافة بهدف توطين الصناعات، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

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