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جريدة روسية: تعهد باشاغا بعدم الترشح للرئاسة «ضمانة» لعقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 12:38 صباحا
جريدة روسية: تعهد باشاغا بعدم الترشح للرئاسة «ضمانة» لعقيلة صالح
رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا يلقي كلمة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة. الخميس 10 فبراير 2022 (الإنترنت)
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اعتبرت جريدة روسية تعهد رئيس الحكومة الجديد المنتخب من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية مستقبلًا، «ضمانة لرئيس البرلمان عقيلة صالح بألا يكون لديه منافس».

واستحوذت التطورات السياسية الليبية على اهتمام جريدة «كوميرسانت» الروسية، السبت، في أعقاب انتخاب البرلمان رئيس جديد للحكومة رغم إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على عدم تسليم السلطة.
وأثارت الجريدة تساؤلات حول ما إذا كانت قد عادت ليبيا مرة أخرى إلى ازدواجية السلطة، كما رأت أن وعد باشاغا خلال المناقشات البرلمانية بألا يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تولى رئاسة الحكومة الجديدة «ضمانة لعقيلة صالح بأن لا يكون لديه مثل هذا المنافس المهم للرئاسة في الانتخابات المقبلة».

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غير أن الدبيبة أعلن رفضه لقرار مجلس النواب، وأكد أنه لم يسلم السلطة حتى الانتخابات الرئاسية، ولن يسمح بمراحل انتقالية جديدة. وشدد الدبيبة أيضًا على أن التصويت على سحب الثقة من حكومته في سبتمبر الماضي كان «ملفقًا»، لافتًا في الوقت نفسه إلى استعداده لإعادة النظر في قراره الترشح للرئاسة «إذا تعهد المرشحون الآخرون باتخاذ مثل هذا القرار». وفي ذلك إشارة واضحة إلى عقيلة صالح، والقائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، العازمين أيضًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حسب التقرير الروسي.

وأكدت «كوميرسانت» أن ظهور رئيس وزراء ثان في ليبيا يخلق «معضلة صعبة» للمجتمع الدولي، إذ بعد كل شيء، تعترف الأمم المتحدة بكل من عبدالحميد الدبيبة ومجلس النواب بالتوازي. كما أنه من الواضح أن جولة جديدة من الصراع على السلطة قد بدأت في ليبيا لتطرح سؤالًا حول ما إذا كان النزاع سيبقى في المجال القانوني فقط أم أنه سينتقل إلى الشارع؟.

وفي وقت توالت ردود الأفعال الداخلية والخارجية بين مرحب ورافض لهذه الخطوة، أعلن باشاغا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية شاملة، مؤكدًا تعاونه مع مجلسي النواب والدولة. بدوره حدد الدبيبة 17 فبراير موعدًا للإعلان عن خطة سياسية تحت عنوان «عودة الأمانة للشعب» بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.

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