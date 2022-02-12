Atwasat

البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 10:56 مساء
البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة الجديدة
المرشح لرئاسة الحكومة خالد البيباص يتحدث خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، 7 فبراير 2022. (بث مباشر)
alwasat radio

أكد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، خالد البيباص، عدم انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة، نافيًا ما صرح به رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالخصوص.

والخميس الماضي، قال عقيلة خلال جلسة لمجلس النواب: «أُبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب»، ثم أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، اختيار البرلمان بالإجماع فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

-بليحق: مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة بالإجماع
-عقيلة: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة

وقال البيباض في فيديو بثه عبر «فيسبوك»، إنه تقدم بالأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في الخامس من فبراير الجاري، لافتًا إلى قبول ملفه، مضيفًا أنه فوجئ بإعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، انسحابه من المنافسة، وأكد أنه «لم يصرح بذلك شفهيًّا أو كتابيًّا».

وبخصوص التزكيات من المجلس الأعلى للدولة، قال البيباص إن مجلس النواب صوَّت في جلسة رسمية برفض مشاركة «الأعلى للدولة» في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

وقدم البيباص شكره وعرفانه لأهالي طبرق على حسن الاستقبال والضيافة، نافيًا ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجازه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة

فرنسا.. قوافل المناهضين لشهادة التلقيح تصل إلى باريس وسط مراقبة أمنية كبيرة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»

اكتشاف الفيروس القاتل في أدمغة متعافي «إيبولا»
البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف

البرلمان يحسم على ملعبه الشوط الثاني من مباراة جنيف
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
ليبيا الحلقة الأضعف

ليبيا الحلقة الأضعف
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت
المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهاؤها...
لماذا تجرى الانتخابات بعد 14 شهرا؟.. المشري يجيب
لماذا تجرى الانتخابات بعد 14 شهرا؟.. المشري يجيب
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في...
جامعة طبرق تنظم ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد»
جامعة طبرق تنظم ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد»
المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟
المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة الجديدة
البيباص يرد على عقيلة: لم أنسحب من سباق رئاسة الحكومة ......
«الخارجية» توصي الليبيين بمغادرة أوكرانيا حال «الخطر على سلامتهم»
«الخارجية» توصي الليبيين بمغادرة أوكرانيا حال «الخطر على ......
الدبيبة يفتتح مركز علاج التوحد في طرابلس بعد نقل تبعيته لـ«الشؤون الاجتماعية»
الدبيبة يفتتح مركز علاج التوحد في طرابلس بعد نقل تبعيته ......
المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟
المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟...
جامعة طبرق تنظم ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد»
جامعة طبرق تنظم ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط