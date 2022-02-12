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جامعة طبرق تنظم ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 12 فبراير 2022, 08:30 مساء
جامعة طبرق تنظم ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد»
ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
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نظم مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق، اليوم السبت، ندوة علمية بعنوان «يد بيد لنضع للسرطان حد».

وقال المركز الإعلامي لمركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق، في بيان اليوم، إن الندوة كانت بحضور ودعم مباشر من رئيس الجامعة، أ.د حسن علي حسن، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية، أ.د. وليد شعيب، وبالتعاون مع كلية التربية وكلية الطب البشري.

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بحسب البيان، تناولت الندوة، سرطان الثدي أثناء الحمل وأهمية التغذية لمرضى السرطان، والأورام والعوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بها، والمبيدات والسرطان.

وأضاف المركز أن الندوة تخللتها حلقة نقاش أسهم من خلالها الحاضرون في إثراء محاور الندوة، وقد خرجت الندوة بمجموعة التوصيات وتم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات مشاركة.

ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
ندوة «يد بيد لنضع للسرطان حد», (جامعة طبرق)
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