المشري: هناك إجماع على أن الأجسام الحالية قد استهلكت ويجب إنهائها بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن هناك إجماع بين الليبيين على أن الأجسام القائمة الحالية قد استهلكت ويجب إنهائها بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن مجلس النواب انتخب لسنة ونصف ووصل الآن إلى نحو سبع سنوات، فيما يدخل مجلس الدولة عامه العاشر.

واعتبر المشري في كلمة بثها على موقع «فيسبوك»، أن هذا الوضع «غير منطقي وغير مقبول وغير معقول»، ومضى قائلًا: «لهذا نحن نتفق جميعا على أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن».

وبالنسبة للانتخابات، ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة بموقف المجلس من الاستحقاق الذي كان مقرر إجراءه في 24 ديسمبر الماضي وفقًا لمخرجات جنيف، وقال إن المجلس رأى أن هذا الموعد كان «غير عملي»؛ نظرًا إلى حاجة ليبيا إلى حالة من التوافق لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فضلًا عن أن القوانين التي سنت «لم تكن كافية» لإجراء الاستحقاق، وبدلًا من الاستفتاء على الدستور ذهبنا إلى هذا الأمر.