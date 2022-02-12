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بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 07:25 مساء
بلقاسم قزيط: تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة «جعلنا عالقون» ونعيش أسوأ سيناريو
عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط, (الإنترنت)
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قال بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن رسائل رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، بعد قرار تعيينه، جاءت «جيدة ومتوقعة ومطمئنة»، مضيفًا أن المجلس الأعلى للدولة لم يقم بالاستشارة الملزمة لحكومة «باشاغا»، رغم تزكية «كثير» من أعضاء المجلس بشكل فردي.

وقال قزيط، في تصريح إلى «قناة الوسط»، إن تعجل مجلس النواب في تعيين حكومة جديدة للبلاد بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «جعلنا عالقين في شرك لا مخرج منه».

وتابع أن المجلس الأعلى للدولة لم يجتمع لتزكية باشاغا رئيسًا للحكومة، قائلًا: «لو أن مجلس النواب انتظر كان مجلس الدولة سيوافق على حكومة باشاغا، والتعديل الدستوري»، مضيفًا أن الصيغة القانونية للتزكية من مجلس الدولة لم تحدث، لأنه لم ينعقد حتى الآن، «إذن مجلس الدولة ينعقد أو لا ينعقد هو لم يقم بالدور الذي ينص عليه اتفاق الصخيرات».

وشدد على أن «أسوأ سيناريو توقعناه، هو ما نحن فيه حاليًا»، المتمثل في موافقة مجلس النواب على شخص، وعدم انعقاد مجلس الدولة، والبعثة الأممية والمجتمع الدولي «يمسكان العصا من الوسط»، مضيفًا أن المجلس يناقش جميع الفرضيات منذ نحو شهر، فيما يتعلق بتكليف حكومة بديلة للدبيبة.

ولفت إلى أن السيناريو المثالي كان يتمثل في الاتفاق على شخصية تتمتع بموافقة مجلسي النواب والدولة، وهو ما ستضطر معه البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لمباركة الاختيار، لكن ما حدث والتعجيل بالأمر، تسبب في «أسوأ سيناريو».

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وكلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق. وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» الليبية الماضية.

وشهد ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، تظاهرة احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى إسقاط البرلمان، ونددوا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس خلال جلسته أمس الخميس.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان قادة وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة رفضهم قرار مجلس النواب «تشكيل حكومة موازية» لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبين بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس، التي تفضي إلى انتخابات لطالما انتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة.

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