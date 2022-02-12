«الكهرباء»: فقد 400 ميغاوات من محطة الخمس الغازية بسبب نقص الوقود والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن نقص ضغط الغاز، وعدم توافر كميات الوقود الخفيف الكافية بمحطة الخمس الغازية، أدى لفقد نحو 400 ميغاوات بالمحطة وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن «معضلة نقص ضغط الغاز» مازالت تلقي بظلالها على سير إنتاج الطاقة، مشيرة إلى انخفاض ضغط الغاز وعدم توافر كميات الوقود الخفيف الكافية بمحطة الخمس الغازية.

وأضافت أن الناقلات تأخرت عن تزويد المحطة للمرة الثالثة رغم المخاطبات المتكررة، حيث فُقد ما قيمته 400 ميغاوات بالمحطة، مما أدى للزيادة في حجم العجز وعدد ساعات الطرح.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإنتاج، ظهيرة اليوم، من كافة الوحدات المنتجة كان 5650 ميغاوات، بينما الطاقة المطلوبة 7030 ميغاوات، ليكون العجز 1380 ميغاوات .

- شركة الكهرباء: تعطل 3 وحدات في محطة الزاوية نتيجة اشتباكات

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج ثلاث وحدات لتوليد الطاقة عن العمل في محطة الزاوية المزدوجة، وهي «الوحدة الثانية الغازية، والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة»، نتيجة اشتباكات.

وألحقت الاشتباكات قرب المحطة أضرارا بها، كما تسببت في فصل دوائر تصريف الطاقة «الزاوية - الغرب» رقم «1 و2»، جهد «220 ك.ف»، و«الزاوية - الزهراء» رقم «1 و2» جهد «ك.ف».

وقالت الشركة إن الأمر سيؤثر سلبا على الشبكة الكهربائية، وسيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال، فيما ستباشر الفرق الفنية المختصة إصلاح الأضرار فور تحسن الوضع الأمني في المنطقة.