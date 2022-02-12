الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل للمصالحة»

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في ملتقى «أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين».

وقالت منصة حكومتنا إن «أعيانًا من مختلف مناطق البلاد يشاركون في الملتقى».

جاء ذلك، في حين كلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة. وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.



في المقابل، قال الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار».

الدبيبة في ملتقى «أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين»، 12 فبراير 2022. (بث مباشر)

الدبيبة في ملتقى «أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين»، 12 فبراير 2022. (بث مباشر)

الدبيبة في ملتقى «أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين»، 12 فبراير 2022. (بث مباشر)