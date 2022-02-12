Atwasat

خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 01:15 مساء
خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%
الخبير الاقتصادي خيرى الشريف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن تحقق توقعات البنك الأفريقي بنمو الاقتصاد الليبي هذا العام بنسبة 54%، يرتبط باستقرار تدفق وإنتاج النفط الليبي في العام الجاري وكذلك الأسعار العالمية للخام.

وأضاف الشريف، لبرنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناة الوسط «wtv»: «إن هذه التوقعات ترتبط باستمرار إنتاج النفط الليبي عند مستواه الحالي المقدر بـ1.2 مليون برميل يوميًا أو يزيد، من خلال الاستقرار السياسي والأمني وعدم وجود إقفالات».

وفي نوفمبر الماضي، أكد البنك الأفريقي للتنمية أن الاقتصاد الليبي كان الأكثر تأثرًا بثلاث صدمات؛ حيث رهن سرعة الانتعاش جزئيًا بانتعاش في مستوى أسعار النفط، متوقعًا نموًا بـ54% في 2022، ما من شأنه أن يساعد البلاد على تعويض أكثر من نصف خسارتها في العام 2020. لكن البنك حذر في المقابل من مواصلة السلطات الليبية الاعتماد المفرط على الاستدانة الداخلية لتأمين احتياجاتها التمويلية، وذلك في تقريره الذي حمل عنوان «آفاق الاقتصاد في شمال أفريقيا».

- «الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020
- المجلس الاقتصادي العربي يدعو القطاع الخاص للاستثمار في ليبيا
- «روشتة» من البنك الدولي لانتعاش الاقتصاد الليبي

ويرى الشريف أن «الحكومات الليبية المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية لم تحقق تنويع مصادر الدخل»، ضاربا مثالا بأن «98% من إيرادات الميزانية كانت لمبيعات النفط الخام في العام 2021». 

وبشأن الأسعار العالمية، قال الخبير الاقتصادي، إن هناك «عوامل اقتصادية يتحكم فيها (حجم الطلب على النفط)، وأخرى سياسية ترتبط بسياسات الإنتاج في أوبك والأزمة الأوكرانية».

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تجاوزت 95 دولارًا للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أعوام بعد تزايد المخاوف المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، وارتفع خام «برنت» لتسليمات أبريل بنسبة 4.11%، ليبلغ 95.49 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام «غرب تكساس» تسليم مارس بنسبة 4.72%، ليباع بسعر 94.12 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار

بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»

بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»

«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكومة: مستمرون بجميع الوزراء ونمارس العمل بشكل اعتيادي
الحكومة: مستمرون بجميع الوزراء ونمارس العمل بشكل اعتيادي
الغاز الليبي هدف لـ«أوروبا» حال توقف الإمدادات الروسية
الغاز الليبي هدف لـ«أوروبا» حال توقف الإمدادات الروسية
خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%
خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل للمصالحة»
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم ......
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير...
السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»
السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»...
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل للمصالحة»
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل ......
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط