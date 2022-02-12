الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج الى هادئ على ساحل البلاد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر إلى صافية مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ظهر اليوم قبالة سواحل الخمس ومصراتة.

• رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وجنوبية غربية على باقي الساحل، تتحول إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.