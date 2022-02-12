الحويج يدعو إلى تكامل اقتصادي أكبر بين الدول العربية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج إن المنطقة العربية من أقل مناطق العالم في التكامل الاقتصادي، رغم أن بعض الدول العربية يحقق نجاحات على صعيد التنمية المستدامة ويشهد زيادة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات إلى العام الخارجي.

وأضاف الحويج، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته 109، أن نجاحات الدول العربية مؤشر على زيادة حجم التبادل بين هذه الدول والعالم الخارجي، وهو ما يجب أن يكون بين الدول العربية نفسها.

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ونبه بأن الدول العربية تملك ثروات طبيعية وإمكانات بشرية ومادية يجب أن تستغل بالشكل الكامل، موضحًا أن العمل على ملفات البناء والتعمير «يتطلب تضافر الجهود، والتركيز على القضايا التنموية كمنطلق للاهتمام بالتعاون العربي المشترك».

كما تحدث عن «دور مؤسسات العمل العربي المشترك للقيام بدورها في تنسيق سياساتها وبرامجها بهدف مواكبة سرعة تغير العالم».

واعتبر الوزير أن الصعوبات التي تواجه التنمية تستدعي التوقف من أجل حلها، «وذلك بإيجاد حلول، مع تحديد الأهداف التنموية بما يحقق الرفاهية للمجتعات العربية وينقلنا للمجتمعات الحديثة».