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الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 11:56 صباحا
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد
طقس مشمس. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد خصوصًا فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وتتكاثر السحب اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة خاصةً على المناطق الساحلية، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبيًا يوم الإثنين على بعض المناطق الغربية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من يوم الأربعاء بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة، وسنوافيكم في نشراتنا القادمة بالمزيد من التفاصيل.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الإثنين .

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد
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