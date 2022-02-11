في اتصالين مع أكار ونورلاند.. المشري يؤكد أهمية الدفع بالمسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أهمية الدفع بالمسار الدستوري، والوصول إلى انتخابات نزيهة.

جاء ذلك خلال مكالمتين هاتفيتين مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

وتناول الاتصالان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، حيث أكد أكار استمرار دعم تركيا لليبيا؛ للوصول إلى استقرار دائم في البلاد وتحقيق السلام للشعب الليبي.

- ننشر نص التعديل الدستوري الثاني عشر

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وبالمثل كانت التطورات السياسية، وسبل دفع المسار الدستوري هو محور اتصال آخر للمشري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأمس الخميس، وافق مجلس النواب بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الموقت، والذي شمل إقرار تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.