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الاتحاد الأوروبي يحتفي بالباحثة الليبية ابتهال الشامي بعد اكتشافها مادة تساهم في التغذية الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 09:55 مساء
الاتحاد الأوروبي يحتفي بالباحثة الليبية ابتهال الشامي بعد اكتشافها مادة تساهم في التغذية الكهربائية
الباحثة الليبية، ابتهال الشامي. (الاتحاد الأوروبي)
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احتفى الاتحاد الأوروبي، بإنجاز الباحثة الليبية، ابتهال الشامي، والتي اكتشفت مادة تساهم في ضمان نظم سليمة وموثوقة للتّغذية الكهربائية، كانت ليبيا في أمس الحاجة لها، مع عدم الاستقرار الذي تعيشه منذ سنوات.

ولفت الاتحاد الأوروبي في تقرير له اليوم، إلى أن ابتهال جمعت مع زوجها المواد المحلية وطورت نموذجا أوليا مضادا للتآكل لتعزيز التربة استخدمته لأول مرة شركة كهربائية، قبل أن يصبح منتجا كامل المعالم يتهافت عليه الطّلب من العديد من الشركات المحلية.

وقال التقرير، إن شركات الكهرباء بحثت عن المواد الضروريّة لضمان تأريض التّربة، عندما توقّفت الواردات بسبب جائحة كوفيد، وهي تقنية حاسمة، في إنتاج الكهرباء.

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وقالت ابتهال، «لابدّ ان تتوفّر للمستشفيات أو الفنادق أو الأبراج الكهربائية نظم سليمة وموثوقة للتّغذية الكهربائية، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال التأريض، لكن مقاومة التربة عالية جدا، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق للحد من تلك المقاومة».

وبحسب التقرير، استمر الطّلب على المادّة التي اكتشفتها ابتهال، حتّى بعد استئناف الواردات، مع انخفاض سعرها عن المنتجات الأخرى بنسبة 60٪، كما أن العملاء «يثقون بنا وبجودة منتجاتنا المحليّة»، وفق ابتهال نفسها.

امرأة خارقة ومصدر للإلهام
واهتمّت المنظمات الدولية بالمنتج الذي طوّرته الباحثة الليبية، ممّا مكّنها من الحصول على جوائز في معرض ممول من الاتحاد الأوروبي، لصالح رائدات الأعمال ومبادرة النّساء في إفريقيا.

فيما وصف التقرير ابتهال، بـ«المرأة الخارقة ومصدر الإلهام»، قال إنها تستطيع التوفيق بين عملها كباحثة ومحاضرة ومشرفة في الجامعة ومهندسة كهربائية ورائدة أعمال: «لا أدّعي أنّ الامر سهل لكنّني أريد أن أكون مثالا تحتذي به ابنتي، وأن أجعلها تؤمن بأنّها تستطيع أن تفعل أيّ شيء تريد حقّا أن تفعله».

المرأة مطالبة بأن تعمل أكثر
وتقول ابتهال: «لا أريد أن تعتقد ابنتي انّ النساء لسن على قدم المساواة مع الرجال»، مؤكدة أنّ المرأة مطالبة بأن تعمل أكثر لتبرهن على قدراتها، خاصة في الأوساط التي تشجّع على بقاء المرأة في المنزل، مضيفة «من حسن حظّي انّ زوجي يمثّل أكبر سند لي في كافّة المشاريع التي أخوضها».

وتضيف ابتهال ضاحكة: «لكن مهما كان الأمر لم أكن سأبقى مكتوفة الايدي دون أيّ عمل»، متابعة «حتّى قبل حصولكنّ على عمل لا تتوقّفن عن الدّراسة وخوض التّجارب التي من شأنها أن تثري سيرتكنّ الذاتيّة، لانّ ذلك هو مفتاح النّجاح».

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