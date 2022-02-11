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المستشفي العسكري إجدابيا: الوضع الوبائي في البلدية جيد وانخفاض في إصابات كورونا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الجمعة 11 فبراير 2022, 08:24 مساء
المستشفي العسكري إجدابيا: الوضع الوبائي في البلدية جيد وانخفاض في إصابات كورونا
مقر المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)
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قال المستشفي الميداني العسكري إجدابيا، إن الوضع الوبائي في البلدية جيد، في ظل انخفاض كبير في حالات الدخول والحالات الحرجة المحتاجة للأكسجين، في المستشفى.

وقال المستشفى في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، إنه سجل حالة دخول جديدة لإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها بوضع جيد.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد العالي الزقزاق، إلى «بوابة الوسط»، اليوم، إن الحالة المصابة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفى وأن حالته الصحية مستقرة.

وأشار الزقزاق، إلى أن الوضع الوبائي في أجدابيا جيد نوعًا ما في ظل انخفاض كبير جدًا في حالات الدخول والحالات الحرجة المحتاجة للأكسجين في المستشفى الميداني العسكري بالمدينة، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.

3345 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست وفيات و3154 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 466 ألفًا و666 حالة بينها 412 ألفًا و870 شفاء، و47 ألفًا و683 نشطة، و6113 وفاة.

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