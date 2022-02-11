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الإعلان عن تأسيس «شبكة سيدات الجنوب» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الجمعة 11 فبراير 2022, 08:08 مساء
الإعلان عن تأسيس «شبكة سيدات الجنوب» في سبها
لقطة جماعية للمشاركات في ملتقى رائدات الجنوب بمدينة سبها، الخميس 10 فبراير 2022. (تصوير:رمضان كرنفودة)
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أعلن في مدينة سبها، عن تأسيس «شبكة سيدات الجنوب» وذلك في ختام ملتقى رائدات الجنوب الذي اختتمت فعالياته أمس الخميس، بمشاركة عدد من الناشطات.

وأكدت المشاركات في البيان الختامي للملتقى على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة الليبية ونساء الجنوب بشكل خاص في نشر السلام المجتمعي والتنمية الاجتماعية والعمل على إذابة كل الفوارق بين الطبقات.

وأعلنت المشاركات أنهن أجمعن على «إنشاء شبكة سيدات الجنوب والتي تضم كل الرائدات في المنطقة الجنوبية وأن يكون الهدف الأساسي للشبكة هو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وفكريا».

واتفقت المشاركات على أن يكون ملتقى رائدات الجنوب «دائم بشكل سنوي» على أن يجري تحديد مدته وأهدافه كل عام، مطالبات بتمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع وفتح سوق عمل لها.

كما شددت المشاركات في ملتقى رائدات الجنوب على ضرورة أن يكون هناك جدول دورات تدريبية لرائدات أعمال الجنوب حسب احتياج المجتمع، مؤكدات أن «كل نساء الجنوب مع السلم والسلام المجتمعي بعيدا عن المكونات والطبقات الاجتماعية».

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