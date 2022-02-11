تكليف محمود أمليطان مراقبا للتعليم في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

كلفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمود أمليطان مراقبا للتربية والتعليم ببلدية سرت.

أمليطان جاء خلفا للدكتور مفتاح عبد الكافي، الموقوف بأوامر النيابة العامة في سرت، رفقة مدير مكتب الخدمات التعليمية سرت المركز مفتاح عقيلة، بسبب مشاكل مالية.

-«الإقفال بإذن».. التربية والتعليم تقرر استئناف الدراسة السبت المقبل وتستثني بعض المدارس

- «التعليم» تبدأ حصر مدارس «الصفيح» والمتهالكة لبناء 500 مدرسة العام الجاري

أمليطان كان يشغل مدير إدارة التعليم الثانوي بمراقبة تعليم سرت، وله خبرة فى مجال التعليم وهو من مواليد 1966.