الملف الليبي على طاولة المحادثات بين السيسي وبودن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن تطورات الوضع في ليبيا، حيث اتفقا على تكثيف التنسيق المشتر لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

جاء ذلك في لقاء بمدينة بريست الفرنسية الجمعة، على هامش قمة «محيط واحد»، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خصوصا ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

ورحبت مصر مساء أمس الخميس، بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مؤكدة استعدادها لدعم المؤسسات الوطنية الليبيةن في المقابل لم يصدر عن تونس تعقيب بالخصوص تلك التطورات.