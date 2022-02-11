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عميد سرت يطالب النائب العام بالتحقيق في توقف صيانة مقر جمعية بيوت الشباب

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 11 فبراير 2022, 07:10 مساء
عميد سرت يطالب النائب العام بالتحقيق في توقف صيانة مقر جمعية بيوت الشباب
أحد الشوارع الرئيسية في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب عميد بلدية سرت مختار المعداني، النائب العام بفتح ملف تحقيق فى توقف أعمال صيانة مقر جمعية بيوت الشباب سرت، والذى يبلغ قيمة عقد صيانته 4 ملايين 700 ألف دينار.

كما  طالب المعداني، وزير الشباب، بالتدخل لحل مشكلة توقف أعمال الصيانة لمقر جمعية بيوت شباب سرت، من قبل الشركة المنفذة «بريق النصر للمقاولات العامة».

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وقال المعداني، في تصريح له اليوم، إن الشركة المنفذة تركت العمل في المشروع، والذي لم تتجاوز نسبة صيانته 10%، مطالبا بالاستعجال في إعادة صيانته.

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