عميد سرت يطالب النائب العام بالتحقيق في توقف صيانة مقر جمعية بيوت الشباب

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

طالب عميد بلدية سرت مختار المعداني، النائب العام بفتح ملف تحقيق فى توقف أعمال صيانة مقر جمعية بيوت الشباب سرت، والذى يبلغ قيمة عقد صيانته 4 ملايين 700 ألف دينار.

كما طالب المعداني، وزير الشباب، بالتدخل لحل مشكلة توقف أعمال الصيانة لمقر جمعية بيوت شباب سرت، من قبل الشركة المنفذة «بريق النصر للمقاولات العامة».

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وقال المعداني، في تصريح له اليوم، إن الشركة المنفذة تركت العمل في المشروع، والذي لم تتجاوز نسبة صيانته 10%، مطالبا بالاستعجال في إعادة صيانته.