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تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في الجنوب خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 04:54 مساء
تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في الجنوب خلال يومين
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يومين، بالجنوب الليبي.

وقال المركز، إن مختبره تسلم أول من أمس الأربعاء، 19 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية عشر حالات منها، فيما تأكدت إصابة تسع حالات، جميعها من سبها.

وبينما توزعت الإصابات بثماني حالات بين الرجال وحالة واحدة لمرأة، سجل المركز حالة شفاء واحدة ولم يسجل أي حالات وفاة.

3345 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

فيما استقبل المركز، أمس الخميس، 15 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية سبع عينات منها، وتأكدت ثماني إصابات منها خمسة رجال وثلاث نساء. وتوزعت الإصابات على كل من سبها بخمس حالات، وحالة واحدة في كل من أوباري وتراغن ووادي عتبة.

ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس الخميس. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست وفيات و3154 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 466 ألفًا و666 حالة بينها 412 ألفًا و870 شفاء، و47 ألفًا و683 نشطة، و6113 وفاة.

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