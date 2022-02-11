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تشغيل أولى الوحدات الأربع لمحطة كهربائية بطبرق في النصف الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 03:29 مساء
تشغيل أولى الوحدات الأربع لمحطة كهربائية بطبرق في النصف الأول من 2022
أعمال تركيب توربينة بالوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية، 24 ديسمبر 2021، (شركة الكهرباء)
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أعلنت وسائل إعلام يونانية، تشغيل أولى الوحدات الأربع لمحطة كهربائية بطبرق، تدشنها شركة يونانية، في النصف الأول من العام الجاري 2022، عندما يجري تعزيز نظام الطاقة الليبي بـ185 ميغاوات، مما يغطي في الوقت المناسب الاحتياجات المتزايدة للبلاد من الطاقة بشكل خاص خلال فترة الصيف.

وتواصل المجموعة الصناعية «ميتيلينيوس»، ومقرها اليونان بناء محطة لتوليد الطاقة بالديزل بقدرة 740 ميغاوات في طبرق، وفقًا للجدول الزمني الأولي وفق ما ذكرت وسائل إعلام يونانية الخميس.

- وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع

وتواجه ليبيا انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، ومن شأن المشروع الذي تنجزه الشركة اليونانية مع الشركة العامة للكهرباء، أن ينعكس تشغيله بشكل سلس على آلاف المنازل والشركات في البلاد.

وتفقد القائم بالأعمال اليوناني، يوانيس ستاماتكوس، سير العمل خلال زيارته الرسمية للمدينة، مؤكدا التزام بلاده بتقديم الدعم الفوري في جهود إعادة بناء ليبيا، بمساعدة اليونانيين، مشيدا بهدف «ميتيلينيوس»، المتمثل في إنعاش الاقتصاد الليبي من خلال مشاريع ستغير بشكل جذري الحياة اليومية لمواطنيها.

وفي 2017، وقعت الشركة العامة للكهرباء، في مدينة طبرق النسخة الثانية، من عقد تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء مع شركة «ميكتا» أحد فروع شركة «ميتيلينيوس» اليونانية، التي تفوق قدرتها الإنتاجية 700 ميغاوات وبقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 500 مليون دينار ليبي.

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