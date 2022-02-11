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«آلارم فون» تطلق نداء استغاثة: 50 مهاجرا في خطر قبالة ساحل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 01:40 مساء
«آلارم فون» تطلق نداء استغاثة: 50 مهاجرا في خطر قبالة ساحل مصراتة
خريطة توضح موقع المهاجرين المهددين بالخطر قبالة ساحل مصراتة. (وكالة آكي)
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أطلقت المنظمة التطوعية «آلارم فون» الناشطة في عمليات الإنقاذ بمياه البحر المتوسط، إشارة استغاثة بشأن خمسين مهاجرًا «حياتهم في خطر» قبالة ساحل مصراتة.

وكتبت المنظمة التي تدير خطًا ساخنًا للإنذار، في تغريدة صباح الجمعة على «تويتر» باللغتين الإنجليزية والإيطالية: «نحن على اتصال بمجموعة من الأشخاص يواجهون صعوبات. قاربهم ينجرف قبالة ساحل مصراتة. السلطات على علم، والإنقاذ مطلوب على الفور»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

-المنقوش تناقش مع السفير الإيطالي مبادرة لحل مشكلة المهاجرين
- المنقوش: الهجرة غير الشرعية تستنزف ليبيا أمنيا واقتصاديا

ومنتصف يناير الماضي، ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيب بوشتينو غريمالدي، مبادرة «لحل مشكلة المهاجرين» تعتمد على تنسيق «ليبي - دولي» في هذا الشأن.

وسبق أن أكدت المنقوش أن «ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا»، و«يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحمايه حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا».

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