«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على ساحل مصراتة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى قبلية سـرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 مترًا.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.