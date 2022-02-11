بلدية بنغازي تدعم الحكومة الجديدة وتدعو البعثة لـ«عدم التدخل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي دعمها للحكومة الجديدة المعتمدة من قبل مجلس النواب، داعية المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى احترام تعهدهما بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي.

وصوت مجلس النواب خلال جلسة أمس الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.

ورحبت البلدية في بيان، بمصادقة مجلس النواب على «خارطة طريق جديدة تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 14 شهرًا». وصادق مجلس النواب على مواد مشروع خارطة الطريق خلال جلسة الإثنين الماضي.

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وحذر البيان ما سماهم بـ«المُتأمرين (..) من أن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مؤامراتهم»، وأكد «وحدة ليبيا وشعبها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب».

وفي أول رد فعل على هذه التطورات، أعلنت الأمم المتحدة استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس للوزراء في ليبيا. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، للصحفيين في نيويورك إن «المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبدالحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال الدبيبة في لقاء تلفزيوني، مساء الخميس، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس». وأضاف أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، معتبرًا أن «ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي».

وجدد الدبيبة تأكيده السابق بأنه «سيسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي»، متابعًا: «الهدف من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق هو الوصول إلى الانتخابات، وخارطة الطريق المعتمدة تنص على أن الحكومة تنتهي مع المجلس الرئاسي بالوصول للانتخابات».