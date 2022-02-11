«الأرصاد»: طقس مائل للاستقرار على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية الصادرة، اليوم الجمعة، إن يميل الطقس في ليبيا إلى الاستقرار على معظم المناطق.



رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة على المرتفعات الجبلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر آخر الليل وفي صباح الغد.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 13 درجة على الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا ابتداءً من يوم الغد.