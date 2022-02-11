«الأرصاد»: طقس مائل للاستقرار على غالب المناطق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية الصادرة، اليوم الجمعة، إن يميل الطقس في ليبيا إلى الاستقرار على معظم المناطق.
رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة على المرتفعات الجبلية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر آخر الليل وفي صباح الغد.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 13 درجة على الجبل الأخضر.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا ابتداءً من يوم الغد.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية بوجه عام.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا ابتداءً من يوم الغد.
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