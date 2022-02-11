جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

الصراع على السلطة، تحت مسمى صراع الشرعية، يبدو أنه هو العنوان الذي سيحكم مسار الأزمة، في هذه المرحلة التي لا يُعرف متى تنتهي، وكيف سيتم حسمها، وقد تستعيد مشهداً سابقاً مرت به البلاد، بوجود سلطة الحكومتين، بعدما حفز تعطيل عملية إجراء الانتخابات مناورات الأجسام السياسية الحالية على تمكين قادتها من التمسك بمناصبهم الرسمية لأطول فترة، في وضع يأتي قبيل أيام من الاحتفال بذكرى 17 فبراير 2011.

وبغض النظر عن قرارات جلسة (الخميس) لمجلس النواب، وإصراره على تشكيل سلطة تنفيذية أخرى تزيح حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باتجاه إدارة فترة انتقالية جديدة، فإن العودة إلى «المربع صفر»، تتحمل مسؤولية جزء منه تلك المفاوضات السياسية برعاية دولية وأممية التي تتحاشى الخوض في جميع الخلافات الجوهرية بين الفرقاء منذ عشر سنوات، ومنها غياب بناء إجماع سياسي يكون بمثابة حجر الأساس لأي حكومة جامعة، على قاعدة التوافق الشامل، وعدم حسم من يتولى قيادة المؤسسة العسكرية الموحدة وإدارة الظهر للمساءلة عن الجرائم المرتكبة في حق البلاد والعباد.

البرلمان يقر خارطة طريق جديدة

وأقر البرلمان خارطة طريق جديدة في جلسة (الإثنين)، وسط تصاعد وتيرة الملاسنات الكلامية بينه وحكومة الدبيبة، في حين لا يمانع المجلس الأعلى للدولة تغييرها، شريطة التوافق أولاً على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع جديد على السلطة، خصوصاً وقد حذر الدبيبة من أن تعيين رئيس حكومة جديد سيعيد البلاد إلى «الانقسام والفوضى» بعد قرابة عامين من الهدوء النسبي، داعياً الشارع إلى احتجاجات للتنديد بهذه التغييرات التي تمسه؛ حيث انحصر التنافس على منصبه بين كل من المرشحين الرئاسيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والمستشار خالد البيباص، الذي ظهر فجأة على المسرح السياسي.

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وتقاذف «الخصمان» خططاً فضفاضة للمرحلة المقبلة؛ إذ خرج الدبيبة في كلمة متلفزة ليلة الثلاثاء متحدثاً عن فتح مشاورات للاتفاق على خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وهو التاريخ الذي تريده بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإعادة الاقتراع، في حين تكشف مصادر ليبية أنه يعمل على التركيز على أولوية الاقتراع على برلمان جديد مع الدعوة إلى اعتماد مشروع الدستور المقر منذ 2017، كقاعدة دستورية موقتة، رغم أنه من غير المرجح أن يتم الالتزام بهذا الموعد لأن المفوضية العليا للانتخابات قالت إنها تحتاج ثمانية أشهر على الأقل للتحضير جيداً.

في حين أقر مجلس النواب مقترح لجنة خارطة الطريق، والذي تضمن 4 مواد؛ بحيث يجرى الاستحقاق الدستوري خلال 14 شهراً من تاريخ الإعلان الدستوري، واستمرار التشاور مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، وإحالة أسماء المرشحين إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم.

الدبيبة مستعد للانسحاب من الانتخابات بشرط

وفي خطوة قد تبدو من قبل متتبعين للشأن الليبي رسالة طلب دعم لموقفه، رداً على تحركات الإطاحة به، ظهر الدبيبة في حفل تخريج دفعة من منتسبي «الكتيبة 166» للحراسة والحماية بالعاصمة طرابلس، بحضور ضباط من الجيش التركي، المشرف على تدريب القوات التابعة للحكومة، ليعبر الدبيبة عن استعداده اتخاذ «قرار الانسحاب من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء»، مؤكداً أن «الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة». وحتى وإن كان من الواضح أن رئيس الحكومة الموقتة يقصد بإشاراته التصعيدية السعى إلى عدم السماح للطبقة السياسية الحالية بالاستمرار، إلا أن إيحاءه يعني أيضاً المجلس الأعلى للدولة أيضاً، ما يعمق من حجم التصدع السياسي القائم.

في المقابل، باشر البرلمان عملية «تقليم» أظافر السلطة التنفيذية الحالية على خلفية تأجيل مناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي (إلى غاية تشكيل حكومة جديدة)، وقال رئيسه عقيلة صالح، إن تبعيته يجب أن تكون للحكومة، وليس للمجلس الرئاسي، على أن يتم تعيين رئيس الجهاز ونائبيه عن طريق مجلس الوزراء، وليس عن طريق رئيس الوزراء، فيما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في هذه الآونة سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، أن مجلسه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، واضعاً في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

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مخاوف من العودة إلى خيار السلاح

وترفع كل هذه المعطيات من درجة مخاوف العودة إلى خيار السلاح، في وقت لا تزال جماعات مسلحة ذات مصالح متضاربة تحكم قبضتها على الوضع على الأرض، خاصة طرابلس، وهي تتابع مآل الصراع السياسي الجاري؛ إذ عارض حوالي 33 من قادة الميليشيات في العاصمة ومصراتة قرار البرلمان الذي يستهدف حكومة الدبيبة، وعلق ملحق عسكري غربي سابق في ليبيا «لا يمكن لرئيس حكومة جديد أن يتولى زمام الأمور إلا إذا حصل على قبول من ميليشيات مصراتة الرئيسية وبعض الميليشيات الأكثر أهمية في العاصمة طرابلس»، وقال فولفرام لاخر من مركز الأبحاث الألماني «إس.دبليو.بي» لوكالة رويترز، «ستكون ليبيا مرة أخرى عالقة في حالة من الضبابية دون وجود حتى عملية واضحة المعالم للمضي قدماً. وهناك نية واضحة للغاية لدى الجانبين للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها».

وخلّف الصراع الدائر على السلطة استقطاباً داخل مجلس النواب ذاته استبقه 46 نائباً بعقد اجتماع غير رسمي لهم في طرابلس، شددوا فيه على ضرورة أن يتصدر المسار الدستوري للانتخابات، خارطة الطريق، بدل تغيير الحكومة، في وقت أصدر عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل وباطن الجبل الغربي من مصراتة بياناً لهم أبدوا دعمهم خطة مجلس النواب لإزاحة حكومة الدبيبة. وحثت ما يسمى «الهيئة الطرابلسية» في العاصمة الشعب الليبي على الخروج والمطالبة بسحب الثقة من مجلس النواب، وإنهاء دور المجلس الأعلى للدولة، وإعلان الإضراب العام متهمة البرلمان بالعمل «على فرض حكومة موازية قد تُدخل العاصمة طرابلس وباقي البلاد في حرب أخرى لا يعرف مداها إلا الله».

ودخلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على خط الصراع، مؤكدة تمسكها باستكمال المسار الدستوري عبر استفتاء على مشروع الدستور، وأهابت بالأطراف الدولية، لا سيما البعثة الأممية، الاضطلاع بمسؤولياتها في دعم العملية الدستورية، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.

قلق أممي من سير الأمور في ليبيا

دولياً، يسود قلق أممي من طريقة سير الأمور في ليبيا، وفق ما عبر عنه الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، معللاً ذلك بأن البلاد «تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي نود أن نراه»، وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء «عادت ستيفاني وليامز إلى طرابلس، حيث تعمل حالياً مع أصحاب المصلحة الأساسيين في ليبيا لتيسير التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً إلى الأمام»، وتابع «على القادة الليبيين أن يضعوا (2.8 مليون ناخب) في حسبانهم، وأن يعيدوا العملية الانتخابية بحزم إلى مسارها الصحيح في أقصر إطار زمني ممكن».

أما المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز التي زارت روما قبل أن تتوجه إلى سرت يوم الأربعاء لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، فقد شاركت في اجتماع دولي انعقد هناك يوم الإثنين أُطبق عليه الكثير من التكتم على مستوى كبار المسؤولين بعد أن جرت مناقشة الوضع في ليبيا حسب وكالة نوفا الإيطالية، التي قالت أن الاجتماع الذي كان يجب أن يظل سرياً.