الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن محاولة اغتياله جرت من قبل شخصين، حيث جرى إطلاق النار على موكبه من فوق جسر.

وتابع الدبيبة، في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن «العملية محاولة من شخصين مأجورين طُلب منهم تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة».

وتابع: «محاولة الاستهداف وقعت بعد مغادرتي المكتب في طريق عودتي للبيت عند حوالي الساعة 12. موعد عودتي طبيعي ومتعود أن أعود إلى منزلي في نفس التوقيت، ولم تكن هناك أي تحذيرات داخلية أو خارجية».

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ولفت إلى أن الجهات الأمنية تجري تحقيقات في الواقعة، والتي تشير إلى أن الحادث وقع من قبل «مأجورين»، وأن «الأجهزة الأمنية طمأنتني أنهم سيلقون القبض على الجاني ولا يمكن أن نوجه اتهامًا لأي طرف قبل انتهاء الجهات المختصة من التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن موكب الدبيبة «تعرض لاعتداء مسلح بمنطقة سوق الجمعة من قبل أشخاص يستقلون سيارة نوع (تويوتا كاميري) من دون لوحات معدنية»، مشيرة إلى أن الحادث لم ينتج عنه أي أضرار بشرية.