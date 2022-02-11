إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الأزمات والطوارئ في بلدية زليتن، اليوم الخميس، إيقاف الدراسة بالمؤسسات التعليمية للتعليم الاساسي والمتوسط العامة والخاصة ومنارات تحفيظ القرآن الكريم لمدة أسبوع، بدءًا من السبت المقبل.

جاء ذلك في منشور عبر صفحة بلدية زليتن على فيسبوك، في أعقاب اجتماع ضم رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الصحية بالبلدية، ومتابع ملف التعليم ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية ومدير مكتب التعليم بمراقبة التعليم زليتن.

وأفاد البيان بأن الاجتماع جاء بناءً على الإحصائيات من إدارة الخدمات الصحية وانتشار الإصابات داخل المؤسسات التعليمية في أغلب مدارس البلدية.

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وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى إيقاف الدارسة بالمؤسسات التعليمية للتعليم الأساسي والمتوسط العامة والخاصة ومنارات تحفيظ القرآن الكريم لمدة أسبوع، على أن تعود الدراسة يوم السبت 19 فبراير.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات، وكذلك إلزام المعلمين والمعلمات عند العودة بإبراز بطاقة التطعيمات للدخول لهذه المؤسسات.