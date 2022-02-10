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باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد أيدينا للجميع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 11:59 مساء
باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد أيدينا للجميع
رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا يلقي كلمة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة. الخميس 10 فبراير 2022 (الإنترنت)
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وصل رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، مساء الخميس، إلى مطار معيتيقة قادمًا من طبرق، بعدما تسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب وصوله ألقى باشاغا كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام، أكد خلالها أن «الحكومة القادمة ستكون للجميع وبالجميع»، متابعًا: «نمد أيدينا للجميع بدون استثناء».

باشاغا: أشكر حكومة الوحدة الوطنية 
وأردف باشاغا: «أشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأنا على ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة».

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باشاغا: سنفتح صفحة جديدة ونطوي صفحة الماضي
وأرسل باشاغا رسائل خلال كلمته للداخل والخارج، قائلاً: «سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة». وتابع: «سنتعاون دائمًا مع مجلسي النواب والدولة. وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي».

كما شدد على أن علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الأمني، مقدمًا الشكر أيضًا لبعثة الأمم المتحدة التي أشار إلى أهمية العمل معًا خلال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال باشاغا بمطار معيتيقة حشد إعلامي كبير، وعدد من المواطنين، الذي تزاحموا أمام الطائرة التي نقلته من طبرق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت خلال جلسته اليوم «بالإجماع» على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء ووافق على تضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، قبل تعليق الجلسة إلى موعد آخر.

وأول أمس الثلاثاء، تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بحكومته التي أكد أنها مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة، متهما من قال إنهم «يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال».

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