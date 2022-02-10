ليبيا ترفع التمثيل الدبلوماسي لدى أوغندا.. والسفير يقدم أوراق اعتماده

القاهرة - بوابة الوسط

قدم السفير إبراهيم أحمد سلطان أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأوغندي كسفير مفوض فوق العادة لدولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا.

وأعرب وزير الخارجية الأوغندي، أودنغو جيجي أبوبكر، عن «تقديره الكبير للعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا بأوغندا»، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وعبر الوزير الأوغندي أثناء مراسم التسليم التي أُقيمت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة كمبالا، عن سعادته برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في بلاده.

بدوره أكد السفير الليبي الجديد «الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وقيادتي الدولتين، وما توليه ليبيا من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة مع أوغندا».