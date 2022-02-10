المنفي يشهد تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز المخابرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، الخميس، تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز المخابرات الليبية، خلال حفل أقيم في بمدينة مصراتة.

وحضر الاحتفالية رئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق أول حسين محمد العائب، وعدد كبير من ضباط وضباط الصف بالجيش الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أشاد في كلمة له بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بجهاز المخابرات الليبية في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد المنفي خلال الكلمة أن جهاز المخابرات الليبية «من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا».

المنفي خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي المخابرات العامة بمصراتة، الخميس 10 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي المخابرات العامة بمصراتة، الخميس 10 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي المخابرات العامة بمصراتة، الخميس 10 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي المخابرات العامة بمصراتة، الخميس 10 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)