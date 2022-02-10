تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سرت خلال 24 ساعة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سجلت مدينة سرت 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، على ما أفاد مدير المختبر الطبي منسق لجنة الرصد والتقصي محمد حمودة.

وقال حمودة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن منطقة سرت تشهد تزايدا وانتشارا في معدل الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة.

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وأكد حمودة أن نتائج تحاليل «PCR» التي أُجريت لدى المختبر الطبي بسرت أثبتت إصابة 32 حالة جديدة بفيروس كورونا بمدينة سرت من أصل (100) عينة جرى تحليلها لمواطنين.

وشدد مدير المختبر الطبي منسق لجنة الرصد والتقصي في سرت على أهمية التزام المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية وأخذ جرعات التطعيم لتجنب الإصابة بالفيروس.