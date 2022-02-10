مكتب إعلام باشاغا يدعو الصحفيين إلى حضور كلمة له بمطار معيتيقة دون تحديد الموعد

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا الصحفيين إلى حضور كلمة سيلقيها باشاغا في مطار معيتيقة، دون تحديد موعد، ما يشير إلى أنه نوع من جس النبض لحدود رد الفعل في العاصمة طرابلس.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في وقت سابق، أن المجلس صوت خلال جلسته اليوم الخميس «بالإجماع» على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة.

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وقال المكتب الإعلامي لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب سيلقي كلمة في مطار معيتيقة عند وصوله إلى العاصمة طرابلس اليوم.

ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة لحضور الكلمة، منوها بأنه سيجري تحديد الموعد لاحقا استنادا لساعة وصول باشاغا إلى مطار معيتيقة.