«سوناطراك» توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف نشاطها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت شركة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» مع المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، مذكرة تفاهم «لتعزيز الشراكة بينهما في مجال قطاع النفط والغاز»، و«استئناف نشاط شركة سوناطراك في ليبيا» وفق بيان صادر عن الشركة الجزائرية.

وزار العاصمة طرابلس اليوم الرئيس المدير العام لشركة «سوناطراك» توفيق حكار، وأجرى محادثات مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بحضور مسؤولين عن الشركات التابعة للجهتين، وذلك تطوير سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات شبه النفطية والتدريب.

وأوضحت «سوناطراك» أنها تهدف إلى «استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات انجاز المشاريع النفطية والغازية وكذا الخدمات والتكوين والتدريب».

صنع الله وحكار يشيدان بجودة العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط و«سوناطراك»

وأضاف البيان أن صنع الله وحكار أكدا خلال لقائهما في طرابلس، على أهمية تضافر الجهود لتسهيل العودة السريعة لـ«سوناطراك» للنشاط في ليبيا، «من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد (065) و(96/95) في حوض غدامس، ووضع رؤية مستقبلية لإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة في المنطقتين». كما أشادا «بجودة العلاقات بين الشركتين ودعيا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما».

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وقدم رئيس «سوناطراك» خلال المحادثات لمحة عامة عن مجمع الشركة الجزائرية وقدرات فروعه في مجال الخدمات النفطية، مبينا في كلمته، الكفاءات والخبرة العالية التي تتمتع بها، واستعداد الشركة «لتطوير برامج توأمة وإنشاء شركات فرعية مختلطة في البحث والتنقيب، الأشغال في الآبار، عمليات تأهيل وصيانة المنشآت، التكوين والتدريب وكذا الهندسة المدنية والبناء».

اتفاق بين «سوناطراك» والمؤسسة الوطنية للنفط على إعداد برامج شراكة في مجالات مختلفة

وأضاف بيان «سوناطراك» أن المحادثات التي جرت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، تطرقت أيضا، إلى برامج التكوين والتدريب المهني وإعداد الكوادر الفنية، مشيرة إلى اتفاق الطرفين «على إعداد برامج شراكة في مجالات مختلفة مثل الجيوفيزياء، والجيولوجيا، والحفر، واللحام والتفتيش».

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من جهته خلال المحادثات لمحة عامة عن نشاط النفط في ليبيا، مثمنا قرار عودة «سوناطراك» إلى النشاط في ليبيا باعتبارها شريكا مهما في مجال الطاقة، مؤكدا استعداده لمرافقة الشركات التابعة للشركة الجزائرية في سوق خدمات النفط في ليبيا.

ورافق رئيس «سوناطراك» خلال زيارته إلى ليبيا، الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات الفرعية المختصة في الجيوفيزياء، وأشغال الآبار، والأشغال البترولية الكبرى، وخدمة الابار، والقنوات، والهندسة المدنية والبناء.