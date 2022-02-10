رئيس «سوناطراك»: 150 مليون دولار استثماراتنا في ليبيا.. ونعمل على تلبية حاجة أسواق الغاز الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، أن حجم استثمارات الشركة في ليبيا يتجاوز 150 مليون دولار، ويصل في الاستكشاف إلى نحو 200 مليون دولار.

وأوضح حكار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس في طرابلس، أن الشركة تعمل في ليبيا منذ العام 2010، وتركز حاليا على ثلاثة مواقع، مشيرا إلى أن المهم ليس الحجم ولكن الاكتشافات التي تحققها الشركة.

وأضاف: «هناك احتياطات مهمة من النفط والغاز في ليبيا تحتاجها السوق الدولية وسنعمل على تطوير الحقول في أقرب وقت لتصبح هذه الاحتياطات جاهزة للسوق الدولية، خاصة في أوروبا».

وشدد حكار على أن شركته ستعمل على التعاون مع الجانب الليبي من أجل إحداث استقرار في أسواق الغاز الدولية، متابعا: «نعمل جاهدين لتلبية الطلب».

ولفت إلى أن الشركة تجدد ثقتها في ليبيا باستئناف مشاريعها، واستكمال التزاماتها التعاقدية وبحث سبل تطوير الحقول المكتشفة، وبناء الخطوات الأولى لاستمرار العمليات الاستكشافية.

وواصل: نستغل هذه الفرص لعرض قدرات الشركات الفرعية التابعة لسوناطراك، وذلك في جميع العمليات مثل الصيانة وحفر الآبار والتدريب والبناء وغيرها.



كما نبه بأن الطلب العالمي على البترول في أوجه اليوم «ونأمل الرجوع إلى مستويات إنتاج ما قبل جائحة كورونا، وذلك بما يخدم اقتصاد البلدين».