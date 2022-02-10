المصرف المركزي يطلق منصة التجارة الإلكترونية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، منصة التجارة الإلكترونية.



وقال الكبير، خلال احتفالة بهذه المناسبة، إن «المنصة تعتبر إحدى استراتيجيات المصرف المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني».



وأشار إلى أن هذه المنصة «تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبية في مجال عمليات الشراء الإلكترونية، ووسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونيًا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني».

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حضر الاحتفالية وكيل وزارة الاقتصاد، ورؤساء مجالس إدارات المصارف التجارية، والمديرون العامون للمصارف، ورئيس شبكة تجارة ليبيا، إلى جانب حضور شركات الدفع الإلكتروني الخاصة وعدد من الضيوف.

يشار إلى أن بناء هذه المنصة جاء بالتعاون مع شركة معاملات للخدمات المالية. وفي يناير الماضي أعلن مصرف الجمهورية وشركة معاملات، إطلاق خدمة المنصة التجارية لزبائن مصرف الجمهورية.

وفي أكتوبر الماضي، صوت مجلس النواب بالأغلبية على إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.

من افتتاح منصة التجارة الإلكترونية، 10 فبراير 2022. (المصرف المركزي)

من افتتاح منصة التجارة الإلكترونية، 10 فبراير 2022. (المصرف المركزي)

من افتتاح منصة التجارة الإلكترونية، 10 فبراير 2022. (المصرف المركزي)