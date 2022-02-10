مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس النواب بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الموقت.

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

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إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ«الأغلبية المطلقة» على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.