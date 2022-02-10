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أبوالغيط يؤكد أهمية التوافق على عملية سياسية تفضي إلى انتخابات وطنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 12:39 مساء
أبوالغيط يؤكد أهمية التوافق على عملية سياسية تفضي إلى انتخابات وطنية في ليبيا
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة في ليبيا، معتبرًا أن من شأنها «إعادة حالة الاستقطاب الممجوجة والتي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة». 

وحض أبوالغيط القيادات الليبية على «التوافق على عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات»، مؤكدًا أن ذلك «السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا»، الذي «ينهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد وينطلق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي»، وفق ما نقل عنه مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، الخميس.

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وقال المصدر إن الأمين العام «يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيدًا المصلحة  العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى»، مؤكدًا «أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام للخطر».

وأضاف المصدر أن «المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا تنفيذًا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2».​​

وجدد موقف الجامعة القائم على «دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيدًا عن أية تدخلات خارجية»، مذكرًا بأهمية «الشروع في إخراج كل أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي». ​

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