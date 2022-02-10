3773 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و11 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3773 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، و129 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2999 مصابا، وتُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 37% من إجمالي 10204 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 6431 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 463 ألفًا و321 حالة، منها 47 ألفًا و498 حالة نشطة، بينما تعافى 409 آلاف و716 حالة، وسُجلت 6107 حالات وفاة بالمرض في البلاد.