«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 3 أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سـرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.