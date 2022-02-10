«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الخميس.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 3 أمتار على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سـرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من درنة على طبرق، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وبين 1.50 و3.00 أمتار على باقي الساحل.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، بينما يكون خفيف الموج على ساحل الخليج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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