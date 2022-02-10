مجلس النواب يعقد جلسة للتصويت على اختيار رئيس حكومة جديد.. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس النواب في وقت لاحق، اليوم الخميس، جلسة في طبرق من المقرر أن تخصص للتصويت على تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص، والتصويت على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي تتضمن تحديدًا دقيقًا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرًا)، وفق مشروع خارطة الطريق الذي أعلنه مجلس النواب خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، الإثنين الماضي.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، استبق جلسة البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد، بالتمسك بحكومته التي أكد أنها مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة، واتهم في كلمة أول من أمس الثلاثاء «قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير»، متحديا عرض التصويت في تلك الجلسة على الهواء.

الدبيبة عبّر، في الوقت نفسه، عن استعداده لمراجعة قرار الترشح للانتخابات، «في حال كان ذلك لصالح الشعب والوطن»، كاشفًا مشاورات واسعة لإعلان خطة تقضي بإجراء الانتخابات في يونيو المقبل.

في المقابل، وخلال حديثه أمام مجلس النواب، الإثنين الماضي، قال المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا إنه «لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة. وأضاف «أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام».

تحذير أممي: ليبيا تسير في «اتجاه معاكس»

وتشهد البلاد حالة احتقان سياسي منذ إعلان المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات أو ما أسمته بـ«القوة القاهرة» التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الوطني الليبي في مارس الماضي.

ويقول مجلس النواب إنه من قرر منح الصلاحية القانونية والشرعية لحكومة الدبيبة في قراره، الذي نص بمادته الثانية قرر انتهاء أعمال تلك الحكومة في 24 ديسمبر الماضي، وفق تصريح سابق للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، فيما يستند رئيس الحكومة في تمكسه ببقاء حكومته إلى تواصله مع «أغلب الأطراف الدولية، وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية».

أما المجتمع الدولي، وتحديدًا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، فقد كررت في عدة مواضع تأكيد موقفها الرافض لتشكيل حكومة جديدة، ودعت النخبة السياسية في ليبيا إلى التوقف عما أسمته «لعبة الكراسي الموسيقية» للبقاء في السلطة، والتركيز بدلًا من ذلك على التحضير للانتخابات.

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وفي أحدث ردود الفعل، حذرت الأمم المتحدة من أن ليبيا تسير في «اتجاه معاكس» لما تود أن تراه، داعية الأطراف الليبية للتركيز على مصلحة الشعب. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، وقال دوجاريك إن وليامز على اتصال بالأطراف، وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد للمضي قدما، بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات، مشددًا على أن بيت القصيد «هو إجراء انتخابات ليكون هناك توحيد أكبر في صفوف الشعب الليبي، وحتى لا نعود إلى الفتنة والفوضى اللتين ميّزتا العقد الماضي».

المسار الدستوري.. «النواب» يؤكد و«الدولة» ينفي

وعلى صعيد المسار الدستوري، من المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الخميس أيضًا على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي تتضمن تحديدًا دقيقًا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرًا)، وفق مشروع خارطة الطريق الذي أعلنه مجلس النواب خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، الإثنين الماضي.

وعقب لقاء لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب مع اللجنة المختصة من مجلس الدولة مساء الأربعاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه «جرى التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري».

لكن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، نفى التوصل إلى هذا الاتفاق، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن اللجنتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري، لافتًا إلى أن وفد المجلس يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر، في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

أما الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فقد دعت إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وذلك في بيان للهيئة، بشأن اجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة طرابلس.

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وفي السياق نفسه، اعتبر ممثلو الطوارق (إيموهاغ) بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في بيان الأحد، إن مقترحات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل مسودة مشروع الدستور «لا تخدم إنجاز دستور توافقي».

وقبل جلسة النواب، يلحظ محللون مصالح ضيقة تقف وراء التطورات التي يسجلها المشهد الليبي، إذ يقول ولفرام لاتشر، من مركز الأبحاث الألماني «SWP» لوكالة «رويترز»: «ستكون ليبيا مرة أخرى في حالة من النسيان دون حتى عملية واضحة للمضي قدمًا»، وأضاف «على كلا الجانبين، فإن النية الواضحة للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها شفافة للغاية».