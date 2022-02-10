أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الباردة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يطرأ تغيُّر في حالة الطقس؛ حيث تستمر الأجواء باردة نسبيًا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و19 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال بسيط سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على المنطقة من سرت إلى جنوبها، واحتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على منطقة الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.