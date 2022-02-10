Atwasat

مجلس الدولة ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 01:55 صباحا
مجلس الدولة ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري
الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، التواصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري، خلال مباحثات أجريت الأربعاء مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب.

وقال عبدالناصر، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، للتباحث حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أن اللجنتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري، لافتًا إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر، في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

- توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
- مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
- بعد لقائه أعضاء بمجلس الدولة.. الدبيبة: نحن وهم رافضون أي عبث أو قرار أحادي الجانب
- مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، عن توافق لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

والمقرر أن يصوت مجلس النواب غدًا الخميس على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي تتضمن تحديدًا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرًا).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المباحث الجنائية»: ضبط 5 متهمين في قضايا قتل وسطو مسلح وابتزاز
«المباحث الجنائية»: ضبط 5 متهمين في قضايا قتل وسطو مسلح وابتزاز
وليامز تؤكد استعداد الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة «5+5»
وليامز تؤكد استعداد الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة ...
طارق متري ينتقد التركيز على تشكيل السلطة بدلا عن إعادة بناء الدولة في ليبيا
طارق متري ينتقد التركيز على تشكيل السلطة بدلا عن إعادة بناء ...
«رويترز»: السياسة في ليبيا محطمة والحرب غير حتمية
«رويترز»: السياسة في ليبيا محطمة والحرب غير حتمية
توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
مجلس الدولة ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري
مجلس الدولة ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل ......
فتح باب التسجيل بمؤتمر المصالحة الشبابية في سرت
فتح باب التسجيل بمؤتمر المصالحة الشبابية في سرت...
التعاقد على صيانة وتوسيع طريق أجدابيا - جالو مع ائتلاف الشركات المصرية
التعاقد على صيانة وتوسيع طريق أجدابيا - جالو مع ائتلاف ......
توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل ......
«رويترز»: السياسة في ليبيا محطمة والحرب غير حتمية
«رويترز»: السياسة في ليبيا محطمة والحرب غير حتمية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط