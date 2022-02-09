«رويترز»: السياسة في ليبيا محطمة والحرب غير حتمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصف تقرير لوكالة «رويترز» الحالة السياسية في ليبيا حاليًا بـ«المحطمة»، على وقع استعداد مجلس النواب لاختيار رئيس وزراء جديد، بينما يرفض الرئيس الحالي لحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، مما يقوِّض عملية السلام المتعثرة بالفعل.

ورغم ذلك يستبعد التقرير أن تكون الحرب «حتمية»، مرجحًا عودة البلد إلى حكومتين متوازيتين في مدن مختلفة، وهو الوضع الممتد منذ العام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة قبل عام.

حالة أخرى من النسيان.. حكومتان وفترة انتقالية طويلة

لذلك سيجد الليبيون، الذين كانوا يأملون في أول فرصة لانتخاب قادة جدد، أنفسهم أمام عملية انتقال طويلة أخرى تهيمن عليها نفس المجموعة من أصحاب النفوذ، وفق التقرير.

وقال ولفرام لاتشر، من مركز الأبحاث الألماني «SWP»: «ستكون ليبيا مرة أخرى في حالة من النسيان دون حتى عملية واضحة للمضي قدمًا. وعلى كلا الجانبين، فإن النية الواضحة للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها شفافة للغاية».

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وأشار التقرير إلى التحشيد العسكري في طرابلس أخيرًا، لافتًا إلى أن المواطنين يدركون وجود مزيد المقاتلين في الشوارع والتهديد المستمر والصارخ باندلاع أعمال عنف مفاجئ.

فرصة الحرب غير مرجحة

ولم يجزم بأن تعيين رئيس وزراء جديد سيؤدي إلى عودة القتال الذي اندلع خلال معظم العقد الماضي، ودمر أحياء كاملة في المدن الليبية، بالإشارة إلى استمرار وقف إطلاق النار منذ صيف 2020.

واستبعد محللون عودة الحرب بين الفصائل في غرب وشرق البلاد في الوقت الحالي، على الرغم من أن خطر اندلاع صراعات داخلية داخل كل من هذه المعسكرات أعلى.

ورغم مظاهر التحشيد العسكري، يذهب التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يسعى القادة السياسيون والقوى الأجنبية التي دعمتهم في الوقت الحالي إلى المواجهة المسلحة، مرجحًا ميلهم لاستمرار السلطة بطرق أخرى، مثل الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، أو من خلال الجدل في الغرف الخلفية.

إعادة تشكيل شبكة التحالفات

ورغم استمرار الانقسامات بين المعسكرين، الشرقي والغربي، يشير التقرير إلى أن الأشهر الـ18 الماضية أعادت تشكيل شبكة التحالفات والعداوات التي تحدد العلاقات بين الفصائل السياسية والمقاتلين.

وركز التقرير على سياسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التي وصفها بالشعبوية للإنفاق الاجتماعي والمشاريع خلال السنة التي قضاها في منصبه.

في المقابل يواجه اتهامات من خصومه بالفساد، وهو ما ينفيه. في حين أن القادة المتنافسين الذين دعموا حكومة الوحدة الوطنية في البداية أصبحوا يرونه تهديدًا لمكانتهم، وفق التقرير.