طارق متري ينتقد التركيز على تشكيل السلطة بدلا عن إعادة بناء الدولة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد مبعوث الأمم المتحدة الأسبق إلى ليبيا، طارق متري، التركيز على «تشكيل السلطة» وجعله «أولوية» على «إعادة بناء الدولة» في ليبيا، منبهًا إلى تداعيات ذلك على الحياة العامة لليبيين.

وغرد متري عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «حين تكون إعادة تشكيل السلطة أولى من إعادة بناء الدولة، وحين تستحوذ السلطة على الدولة، وتتغير القواعد التي تحكم المؤسسات السياسية، تضطرب الحياة العامة، وتحيط الغشاوة بالتصورات المحلية والدولية للخروج من الأزمات. ويزيد الهم والغم، كما في حالة الليبيين».

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وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ نهاية العام 2021، بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، وازداد التوتر بعدما أعلن مجلس النواب عزمه وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

واتجهت الأوضاع إلى مزيد التعقيد بعدما حدد مجلس النواب، غدًا الخميس، موعدًا للتصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء، وإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.